La segnalazione di un cittadino: "Degrado e spazzatura sui marciapiedi in strada della Bonifica"

Via Bonifica · Pescara

Un nostro lettore segnala una situazione di degrado e abbandono in strada della Bonifica:

"Buongiorno voglio segnalare lo stato in cui versa strada della Bonifica. Ci sono marciapiedi distrutti e pericolosissimi, spazzatura abbandonata ed alberi pericolanti. Negli ultimi giorni stanno procedendo a rifare la segnaletica stradale invisibile per anni. Ben venga questo intervento, ma la logica mi porta a dire che questo è un intervento da rifare dopo aver rifatto completamente il manto stradale. Ad oggi dunque chi percorre una delle principali arterie di ingresso alla città di Pescara si trova a percorrere una strada rattoppata che raggiunge il suo picco di degrado in termini di buche nei pressi di San Silvestro spiaggia al confine con Francavilla al Mare."