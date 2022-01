Marciapiedi nel degrado in via Chiarini con pericolo caduta dei pedoni [FOTO]

Pericolo caduta pedoni in via Chiarini a causa del pessimo stato dei marciapiedi.

È quanto segnala un nostro lettore che vuole denunciare lo stato di degrado nella strada all'altezza di via Altobelli, nei pressi del parco di piazza dei Grue.

«Vorrei segnalare lo stato di degrado assoluto con pericolo di caduta per i pedoni in transito in via Chiarini altezza di via Altobelli del marciapiede», scrive il cittadino, «il tratto in questione si trova di fronte al parco di piazza Grue».