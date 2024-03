"Ancora nel degrado totale l'ex Fea, è scandaloso": la denuncia di un cittadino che implora una bonifica ambientale [FOTO]

Via Ugo Foscolo · Marina Nord

Una condizione “scandalosa” quella in cui versa l'ex Fea di Pescara dove “nulla è cambiato nonostante gli intervento della polizia locale e i servizi dei telegiornali”. L'ennesima denuncia sulla “situazione di totale degrado” dell'ex stazione ferroviaria in attesa di bonifica da anni, arriva da un cittadino che con alcune foto documenta le condizioni in cui si trova.

Erba alta, alberi e la primavera vicina. Ci si prepara, afferma, “a una esplosione rigogliosa di vegetazione, scarichi abusivi di rifiuti ingombranti, tossicodipendenti, parcheggiatori abusivi e altri poveri disperati che hanno adibito la struttura a dormitorio e luogo di ritrovo abituale”.

Insomma quella che si sarebbe ormai concretizzata è una situazione di degrado sociale con tanto di rischi igenico-sanitari.

L'area che si trova nel quartiere di Borgomarino Nord è stata anche oggetto di polemica politica. Già nel 2023 il centrosinistra aveva lamentato il mancato avvio della riqualificazione nonostante l'assegnazione del bando per la valorizzazione turistica del complesso e, successivamente, la consegna del cantiere alla ditta aggiudicatrice. “L'unica azione intrapresa – riferì al tempo – sono stati i lavori di messa in sicurezza mediante il barramento idraulico”, mentre “nessun provvedimento sulla bonifica è stato adottato dalla Regione”.

Il cittadino si appella quindi all'amministrazione comunale, anzi la “implora”, come lui stesso scrivo perché si proceda “se non all'avvio dei lavori di riqualificazione, ad una bonifica ambientale onde evitare rischi igienico-sanitari e a livello della pubblica sicurezza”.