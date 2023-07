Ancora nel degrado l'area verde di via Passo della Portella: "Una vergogna" [FOTO]

Un nostro lettore ci segnala "per la terza volta" che l'area verde situata in via Passo della Portella, all'altezza del numero civico 57, versa "in uno stato di degrado assoluto. Un mese fa alcuni operai hanno rimosso la rete gettandola nel parco stesso, dove è presente tutt'ora, e inoltre hanno lasciato i pali sospesi. Ora è tutto pieno di ruggine e molto pericoloso per bambini e anziani che camminano lì".

Non solo: "L'erba - aggiunge l'uomo - ha raggiunto le sembianze di un bosco e l'immondizia fuoriesce dai cassonetti. Uno schifo assoluto, indegno di questa città. Si richiede una manutenzione immediata, altrimenti provvederemo con la denuncia. Per Il sindaco Masci sono terminate le parole, ma siamo delusi anche dal vicesindaco e assessore ai parchi e al verde pubblico Gianni Santilli, che aveva dichiarato che sarebbe intervenuto e invece non ha fatto nulla".