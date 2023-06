Un cittadino si complimenta con il reparto di ortopedia dell'ospedale: "Competenza e professionalità"

Via Fonte Romana · Colli

Una bella storia di sanità efficiente e vicina al cittadino. Costretto alla permanenza in ospedale dopo aver avuto un incidente con la moto, un uomo ha scritto a IlPescara.it per rivolgere il proprio plauso ai sanitari del reparto di ortopedia est, che lo hanno trattato molto bene.

Queste le parole del nostro lettore: "Dopo 14 giorni di ricovero per un intervento (la prossima settimana dovrò sottopormi a una seconda operazione chirurgica), desidero fare i complimenti a tutto il personale dell'ortopedia est dell'ospedale Santo Spirito di Pescara per la grande competenza e professionalità dimostrate, in particolar modo al dottor Tommaso Scuccimarra".