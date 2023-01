"Abbiamo ormai i cinghiali dentro casa", l'appello di alcune famiglie di strada Colle Pizzuto [FOTO]

«Praticamente dalla scorsa estate viviamo con i cinghiali dentro casa».

Questo quanto segnala una residente di strada Colle Pizzuto a Pescara che si fa portavoce anche degli altri residenti della zona.

Gli ungulati fanno scorribande nel giardino della casa fino a ridosso del porticato ovvero di fatto quasi dentro casa.

Nella zona sono intervenute nei mesi scorsi le guardie venatorie per l'abbattimento controllato degli esemplari in eccesso ma pare che il problema non sia stato risolto in maniera definitiva. La residente spiega che per tra quarti il recinto è in muratura mentre la restante parte è fatto con la rete che è stata rotta dai cinghiali. Come precauzione era stata installata anche una linea elettrificata ma non è bastata a fermare gli animali selvatici. I cittadini della zona lanciano un appello al Comune affinché si possa intervenire nuovamente per arginare la presenza dei cinghiali nella zona.