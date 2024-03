Via dei Sabini · Portanuova

Alcuni cassonetti per la raccolta dei rifiuti posizionati sui parcheggi riservati alle persone disabili in via dei Sabini a Pescara.

È la segnalazione che proviene da una nostra lettrice.

I cassonetti sono all'altezza dell'istituto alberghiero Ipssar De Cecco.

«Vicino alla scuola, che vergogna...!!!», il laconico commento della cittadina.