Cassonetti piazzati sulle strisce blu delle auto in piazza Muzii, una residente: "Impossibile raggiungerli"

Impossibile raggiungere i cassonetti collocati nell'area retrostante piazza Muzii e per la precisione nel tratto laterale che la collega a via De Amicis. A denunciarlo a IlPescara è una residente. A renderlo impossibile, come mostra nella foto inviata, il fatto che insistono sulle strisce blu dei parcheggi auto.

Cassonetti che, a ben guardare, appaiono anche pieni al momento dello scatto con molti cartoni e atri tipi di rifiuti lasciati accanto agli stessi e in effetti aprirli sembra essere piuttosto complicato dato che l'apertura è rivolta sul lato strada e dunque bisognerebbe infilarsi tra le automobili per aprirli. Un disagio in sostanza cui si chiede di porre rimedio al fine di agevolare i residenti nel conferimento dei rifiuti ed evitare, se possibile, scene come quelle immortalate dallo scatto.