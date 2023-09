Cantiere "abbandonato" in piazza dei Grue tra topi e rifiuti denuncia una residente, si attiva l'Ater e parte la pulizia [FOTO]

Un cantiere “abbandonato” da fine aprile-primi di maggio con non solo il disagio di chi vive al piano terra di essere letteralmente “ingabbiato”, ma di affacciare su uno spazio dove ciò che è rimasto, tra sacchi neri, secchi e altri materiali, è ormai una catasta di rifiuti. Questa la situazione che campeggia davanti ad una palazzina di piazza dei Grue riqualificata. A denunciarlo a IlPescara è una cittadina che la definisce una vera “fogna a cielo aperto” perché, a quanto pare, anche la rete fognaria avrebbe bisogno di interventi come dimostra la presenza dei topi, racconta e mostra con una fotografia.

Del cantiere contezza l'abbiamo chiesta direttamente all'Ater che, come ci riferisce il presidente Mario Lattanzio, è andata subito a verificare con l'area, assicura, che ora sarà ripulita da tutto ciò che è di competenza dei lavori fatti e con anche l'ufficio mobile presente che sarà rimosso. Cosa questa, precisa, che sarebbe stata già pianificata e che avverrà la prossima settimana.

Un problema insomma dovrebbe essere risolto nel giro di poco, mentre per la fogna la richiesta è quella di fare le verifiche e in caso di guasti confermati, riportare tutto ad uno stato di igiene per garantire uno spazio salubre ai cittadini.