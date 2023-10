Cantiere per il rifacimento dei marciapiedi in via Mezzanotte nuovamente abbandonato [FOTO]

Ancora disagi in via Mezzanotte a Pescara per il cantiere aperto per il rifacimento dei marciapiedi.

La conclusione dei lavori era prevista entro settembre dopo una lunga attesa.

Ma come torna a segnalare un residente della zona il cantiere è stato nuovamente abbandonato.

«Purtroppo questa è la situazione dopo mesi», scrive il cittadino, «hanno distrutto tutti i marciapiedi lasciando voragini paricolose sopratutto per gli anziani. Recinzioni rotte e cantiere all’abbandono. Questa mattina (lunedì 2 otttobre) due operai stanno ricaricando i mezzi per andare via e non sanno quando ritorneranno. Nel pomeriggio provvederò a segnalare tutto ad Asl e ispettorato del lavoro perché la situazione è diventata veramente pericolosa per i pedoni. Tutta via Mezzanotte versa in queste condizioni da maggio».

