Calcinacci abbandonati in via Celestino V [FOTO]

Un nostro lettore ci segnala che, all'inizio di via Celestino V, sono stati lasciati dei calcinacci: "La maleducazione non ha limiti, ma anche la poca accortezza - fa notare l'uomo - perché alcuni prodotti, nella busta abbandonata, hanno dei codici a barre, pertanto basterebbe poco per risalire prima al fornitore e poi all'acquirente, facendo così passare a quest'ultimo la voglia di fare l'incivile".

Abbandonare calcinacci sulla strada può causare diversi problemi per la sicurezza. Si rischiano, ad esempio, incidenti stradali, in particolare se i calcinacci non sono visibili o se gli automobilisti non riescono a evitare di colpirli, senza contare che questi oggetti possono rappresentare un pericolo anche per l'ambiente, in quanto potrebbero contenere sostanze nocive o materiali pericolosi, come l'amianto, che contaminano il terreno e le acque sotterranee. L'abbandono di calcinacci può infine causare disagi relativi all'igiene pubblica, poiché questi inerti possono attrarre animali, insetti e vermi.

Per tutti questi motivi è importante conferire correttamente i calcinacci e gli altri materiali di scarto, utilizzando servizi di smaltimento autorizzati e rispettando le regole locali per lo smaltimento dei rifiuti. In ogni caso, insomma, la soluzione migliore non è mai quella di buttarli per strada.