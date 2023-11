Buste dell'immondizia lasciate sul marciapiede: benvenuti in via del Circuito [FOTO]

Non è la prima volta e, purtroppo, tutto lascia intendere che non sarà neanche l'ultima: "Continua la gente maleducata, che lascia buste piene di rifiuti sopra ai marciapiedi. Qui ci troviamo in via del Circuito, all'altezza civico 410", ci segnala un nostro lettore. L'immondizia, insomma, viene abbandonata per terra come se niente fosse, anziché essere conferita nei cassonetti: "Speriamo che chi di dovere intervenga per porre fine, una volta per tutte, a tale ratica", aggiunge il cittadino.

"È veramente vergognoso passare lì e trovare ogni volta questa situazione", conclude l'uomo. "Ci vorrebbe anche un po' di senso civico, dato che ci sono animali che potrebbero andare lì, a manipolare nella spazzatura, per cercare cibo. Si porrebbe, quindi, anche un serio problema sanitario". L'impegno della società Ambiente Spa per tenere pulita la città è innegabile, ma diventa poi molto difficile combattere contro l'inciviltà dimostrata da quelle persone che gettano il pattume per strada, senza ritegno, e anzi nel menefreghismo più totale.

Il sindaco Carlo Masci ha più volte condannato simili comportamenti, parlando chiaramente di "cittadini trogloditi", e noi non possiamo che condividere tale presa di posizione.