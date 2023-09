Buca segnalata in via Chiarini: "È così da giugno e la situazione peggiora di giorno in giorno"

Via Giovanni Chiarini · Portanuova

Una nostra lettrice ci scrive per segnalare "il costante degrado del tratto di via Chiarini che va dal civico 68 al civico 29, cioè da piazza Salvo D'Acquisto all'incrocio con via Spaventa. Una cosa evidente ormai da mesi, con un cratere che dallo scorso giugno viene presidiato da un cartello stradale all'altezza del civico 46-48".

La donna ci invia due foto, una accanto all'altra, che mettono a confronto la strada il 20 luglio e il 6 settembre, dimostrando che "la situazione peggiora di giorno in giorno, il buco si è allargato, la luce di segnalazione è rotta e la batteria per farla funzionare è stata gettata nella buca. C'è anche una voragine sui civici opposti (41-43), della profondità di 30 centimetri, e qualcuno già si è fatto male".

Senza contare la presenza di una buca sul tombino all'incrocio con via Spaventa, "ormai larga metri e profonda al punto tale che con l'auto bisogna inserire la prima e "guadarla". Inoltre il cartello restringe la carreggiata, facendo percorrere un unico tratto a doppio senso con lo slalom tra le auto in senso opposto e specchietti urtati perché non si passa con due macchine. Nonostante ciò, auto e scooter sfrecciano a 70 e più km orari di giorno e di notte. Da semplice cittadina contribuente, prima che succeda l'irreparabile, credo sia necessario intervenire immediatamente".