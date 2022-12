Buche pericolose in via Barco, tante forature di gomme: la protesta di un residente

Strada dissestata in via Barco fino a via Prati a Spoltore con moltissime forature di gomme provocate ai veicoli in transito.

È quanto segnala un cittadino per protestare contro le condizioni di degrado della strada.

«Buche pericolose in via Barco fino a via Prati, moltissime forature e molte segnalazioni al Comune di Spoltore, senza soluzioni», scrive il lettore, «i vigili urbani per le multe sono presenti, per richiudere le buche, niente. Bisogna coinvolgere anche il presidente della Provincia, De Martinis».