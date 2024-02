Da più di 2 mesi buche profonde in via Tirino, la segnalazione di un cittadino [FOTO]

Via Tirino · San Donato

Via Tirino · San Donato

«Sono oramai oltre due mesi che in via Tirino nei pressi della rotatoria dell svincolo della circonvallazione (subito dopo una curva direzione Sambuceto) sono presenti queste buche, con perdita di acqua».

È quanto segnala un cittadino lamentando il mancato intervento del Comune per porre rimedio al problema.

Così prosegue il residente: «Oltre a creare un pericolo, resto basito dal fatto che chi ne ha competenza non è riuscito a sistemare il manto stradale oltreché la perdita d’acqua. Ripeto sono oltre due mesi».