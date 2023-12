Buca in mezzo alla pista ciclabile, pericolo in via d'Annunzio [FOTO]

Un nostro lettore ci segnala che lungo viale d'Annunzio, sul lato destro in direzione sud/nord, all'incrocio con via Italica c'è una grossa buca proprio in mezzo alla pista ciclanile "C3", che "di primo acchitto sembrerebbe essere di poco conto", spiega l'uomo, "ma in realtà, da una valutazione ravvicinata, risulta abbastanza profonda". Per tale ragione, il cittadino chiede a chi di dovere un intervento immediato, per evitare che qualche persona a bordo di una bicicletta possa cadere e, conseguentemente, farsi male.

