La segnalazione di un residente: "Buca pericolosa in via Aldo Moro davanti alla parrocchia"

Nuova segnalazione da parte di un cittadino pescarese relativa alla presenza di buche pericolose in città:

"In via Aldo Moro n. 29, proprio davanti al cancello d'ingresso della parrocchia San Marco, si è aperta una grossa buca sulla strada, pericolosa sia per le auto e sia per le persone. Si spera che questa segnalazione venga raccolta da qualcuno di buona volontà al quale vanno i ringraziamenti anticipatamente."