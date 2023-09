Perdita d'acqua in via del Circuito: "Si è formata una vera e propria voragine" [FOTO]

Via del Circuito · Ospedale

Una buca pericolosa in via del Circuito, proprio di fronte a un grande esercizio commerciale, ci viene segnalata da un lettore, che parla di "una vera e propria voragine" spiegando che l'avvallamento "è presente dall'altra mattina: ho subito chiamato gli agenti della polizia locale e sono intervenuti, ma ieri sera la buca era diventata molto più larga con annessa perdita d’acqua, così ho nuovamente allertato i vigili urbani, che sono tornati qui per effettuare un sopralluogo.

Proprio a causa del fatto che c'era stata probabilmente una rottura nella condotta idrica, durante la mattinata di oggi, 29 settembre, gli operai addetti si sono recati sul posto per iniziare i lavori di riparazione, come ci fa sapere lo stesso cittadino con tanto di fotografia.