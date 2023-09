Grossa buca vicino alla Madonnina del porto sulla riviera nord [FOTO]

Un nostro lettore ci segnala la presenza di una grande buca vicino alla Madonnina del porto, sulla riviera nord: "Questa voragine è davvero pericolosa perché è di grosse dimensioni e quindi, se qualcuno ci finisse dentro, rischierebbe seriamente di farsi male", afferma il cittadino, che di conseguenza chiede al Comune di Pescara un intervento di riparazione il più presto possibile.

Le persone che camminano sul marciapiede potrebbero inciampare nell'avvallamento se non lo notano o non riescono a evitarlo. Inoltre una caduta causata da una buca può provocare lesioni come graffi, contusioni e fratture. Infine le buche sul marciapiede possono rappresentare un ostacolo per le persone con disabilità, come quelle in sedia a rotelle o con difficoltà di deambulazione, rendendo difficile o impossibile il loro passaggio.