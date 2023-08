Vespe di mare avvistate a Montesilvano [FOTO]

Via Aldo Moro, 112 · Montesilvano

Una nostra lettrice ci segnala che, nella mattinata di sabato 26 agosto, a Montesilvano sono stati avvistati diversi esemplari di cubomedusa, altrimenti detta "vespa di mare". Si tratta, come ricorda la donna, di una "medusa di piccole dimensioni ma dall'alto potere urticante, la cui presenza è stata spesso segnalata in zona negli ultimi tempi".

In effetti gli avvistamenti di questi animali marini vicino alla costa adriatica possono essere frequenti specialmente quando, come in questo periodo, l’acqua è particolarmente calda. Queste meduse sono spesso considerate tra i più pericolosi esseri marini a causa del loro veleno potente e delle punture dolorose. Appartengono alla classe Cubozoa, che è diversa dalla più comune Scyphozoa, la classe che include le meduse tipiche.

Le vespe di mare sono conosciute per la loro campana a forma di cubo e per i lunghi tentacoli che lasciano dietro di sé, armati con nematocisti specializzate (cellule urticanti) che iniettano veleno alla loro preda. Il veleno delle vespe di mare può causare dolori intensi e irritazione della pelle. Pertanto bisogna prestare attenzione.