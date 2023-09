Auto intralciano la circolazione all'ingresso dell'accettazione dell'ospedale

Via Fonte Romana · Colli

Un nostro lettore ci segnala la presenza di "gente maleducata che per più di 30 minuti lascia la macchina parcheggiata all’ingresso dell’accettazione dell’ospedale Santo Spirito di Pescara, in via Fonte Romana, impedendo anche il passaggio delle ambulanze". Da tempo l'uomo denuncia un comportamento incivile e menefreghista da parte degli automobilisti che si trovano a frequentare la zona del nosocomio cittadino.

Spesso, ad esempio, tocca ai parcheggi selvaggi sopra al marciapiede davanti al pronto soccorso: "È una cosa veramente assurda, ciò che si vede qui tutti giorni". Altre volte, invece, le vetture vengono posteggiate dentro la rotonda che si trova lì vicino, creando una situazione di pericolo. Questo malcostume, infatti, potrebbe creare intralci ai mezzi di soccorso che hanno bisogno di passare in fretta. Si chiede pertanto alle forze dell'ordine una maggiore presenza al fine di scoraggiare tali riprovevoli abitudini.