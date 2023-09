Auto parcheggiate sulla nuova pista ciclabile di corso Vittorio Emanuele II, la protesta di un ciclista [FOTO]

«Nuove strisce per la pista ciclabile in corso Vittorio Emanuele II ma stessi problemi di sempre con auto parcheggiate dovunque».

Questa la laconica segnalazione che riceviamo da un nostro lettore che percorre l'asse centrale di Pescara in sella a una bicicletta.

Purtroppo, come era prevedibile, la nuova segnaletica orizzontale disegnata sull'asfalto pare non dissuadere alcuni automobilisti dalla vecchia abitudine di fermarsi in doppia fila.

Un altro cittadino invece ritiene pericoloso il percorso dedicato ai ciclisti in presenza di due autobus che incrociandosi, nel tratto colorato di rosso, sono costretti ad allargarsi invadendo lo spazio riservato ai ciclisti.