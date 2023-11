Auto parcheggiata sul marciapiede in via Isonzo: "E i disabili come fanno a passare?"

Un nostro lettore ci segnala un gesto di inciviltà in via Isonzo, con una persona che ha parcheggiato l'auto davanti al suo passo carrabile, che delimita il proprio garage, "impedendo il passaggio sul marciapiede. In questa maniera, un disabile che passasse di lì in quel momento, sarebbe costretto a camminare sulla strada", fa notare l'uomo. Il fatto si sarebbe verificato nella mattinata di giovedì 16 dicembre.

Parcheggiare un'auto sul marciapiede, seppur temporaneamente, è una violazione delle norme stradali e può causare problemi. Questo comportamento non è corretto e, se accertato da parte delle autorità competenti, potrebbe inoltre comportare sanzioni. È pertanto importante cercare di non contribuire, seppur in maniera indiretta, a far sì che ci siano barriere architettoniche, lasciando la propria vettura negli stalli consentiti.