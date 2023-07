Danneggiato (e conseguentemente chiuso) l'ascensore per le barelle dell’ospedale civile [FOTO]

Via Fonte Romana · Colli

Un nostro lettore ci segnala che al nosocomio civile "Santo Spirito" di Pescara è stato danneggiato l'ascensore riservato alle emergenze (ad esempio per il trasporto delle barelle). Più precisamente, risulta sfondato un pezzo delle porte dell'impianto di sollevamento. Di conseguenza, l'elevatore è stato transennato e inibito all'utilizzo.

"Non conosco né il motivo né la causa di tale disservizio", spiega l'uomo. "Sta di fatto che questo è ciò che si vede quando si arriva in ospedale. Mi auguro che l'ascensore venga riparato quanto prima perché si tratta di uno strumento fondamentale in questo ambito".