Amianto abbandonato in strada Valle Fuzzina [FOTO]

Un nostro lettore ci segnala la presenza di amianto abbandonato in via Valle Fuzzina, proprio sul ciglio della strada e a ridosso della vegetazione. I materiali sono stati transennati con il nastro bianco e rosso dagli agenti della polizia locale di Pescara, in attesa di poter essere smaltiti trattandosi di rifiuti speciali. Sarà adesso necessario indire una gara per aggiudicare a una ditta specializzata l'appalto relativo alla rimozione dell'eternit in sicurezza.

Nei mesi scorsi altri rifiuti di amianto erano stati lasciati nel parcheggio a pagamento di via Spiga, a due passi dalla galleria Muzii. In quel caso il Comune aveva incaricato la Cogepi, che a IlPescara.it aveva segnalato "che c'è ancora dell'amianto abbandonato in giro per Pescara: il Comune non fa in tempo a toglierlo che sùbito, da qualche altra parte della città, riappare un altro mucchio di eternit o di rifiuti speciali". È opportuno ricordare che questo materiale non va assolutamente toccato, essendo pericoloso per la salute.