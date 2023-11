Lo sfogo di un'automobilista: "Sulla A14 situazione imbarazzante, è impossibile viaggiare"

Continuano le lamentele e le critiche per i disagi lungo l'autostrada A14, nel tratto abruzzese e marchigiano, a causa dei lavori e dei cantieri. Una nostra lettrice, automobilista, ci ha scritto per segnalare le lunghe code, presenti anche nei fine settimana, lungo l'autostrada nel tratto successivo (in direzione Ancona) al casello di Città Sant'Angelo:

"Situazione A14 imbarazzante. Una famiglia che pensa di percorrerla in tempi ragionevoli, deve desistere dal viaggiare. Oggi abbiamo percorso i primi 5 km in circa mezz'ora. Ieri code di quasi 30 km. Bisogna denunciare questa situazione, con dei lavori iniziati molto prima della pandemia". E proprio il problema dei cantieri lungo l'autostrada A14 fra l'Abruzzo e le Marche sono stati oggetti negli ultimi giorni di un'interrogazione parlamentare alla quale ha risposto il ministro Matteo Salvini, che fondamentalmente ha spiegato che i cantieri andranno avanti per altri due anni. Ricordiamo che gli interventi di Autostrade per l'Italia riguardano la messa in sicurezza delle gallerie e dei viadotti.