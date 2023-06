La parapendista Eleonora Mancini ha volato sopra la manifestazione Tocco la fava

In occasione della tipica manifestazione Tocco la fava, che si è tenuta domenica 28 maggio, la parapendista Eleonora Mancini ha volato sopra la manifestazione nel piccolo comune abruzzese di Tocco da Casauria. Il nome dell’evento si deve al periodo della raccolta delle fave di zone, che avviene proprio nel mese di maggio. Tuttavia, proprio a causa del meteo ostile delle ultime settimane, la raccolta delle fave non è avvenuta e i partecipanti hanno potuto gustare solamente gli arrosticini.

Tocco la fava è un evento storico, che quest’anno è stato rinviato per due settimane causa maltempo. La manifestazione ha permesso a Eleonora Mancini di arrivare a toccare i 1070 metri di altitudine durante il volo. Si è, infatti, lanciata da un dislivello di 630 metri ed è atterrata a 300.

Tante le persone presenti che hanno potuto assistere allo spettacolo dal basso.

Eleonora Mancini, mamma parapendista, ha volato sponsorizzata da Escort Advisor. Prima del lancio ha verificato che ogni dettaglio della sua sicurezza fosse in ordine.

“In queste situazioni c’è sempre qualcuno disposto ad aiutarti a controllare che sia tutto a posto. È fondamentale, perché da fuori si notano cose di cui magari in prima persona non ti rendi conto.

Era un po’ di tempo che non volavo, continua la Mancini più che altro perché la stagione non lo ha permesso, dato che ci sono stati due mesi ininterrotti di pioggia e vento forte, è stata un’esperienza bellissima. Il decollo è stato buono, dopodiché ho preso quota con i miei tempi e ho fatto un giretto lì davanti. Ho scelto la partenza nel momento giusto perché c’erano ancora condizioni idonee per il volo: l'attività termica era buona, per cui non c’era il rischio di planare direttamente verso il basso.”

In merito allo sponsor, Eleonora commenta: “Mi chiedono che cos’è, c’è tanta curiosità e devo dire che è sempre accolto con grande piacere… mi chiedono anche se possono essere sponsorizzati pure loro – continua – Fare i video per Escort Advisor mi sta aiutando tanto, perché avere le riprese del decollo e dell’atterraggio mi fa vedere i piccoli errori che commetto, così so cosa correggere e dove devo migliorare.”