Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 marzo 2023: le previsioni segno per segno

Dai pianeti a favore e sfavore alle stelle, vediamo come andrà la giornata della festa della donna. Dall’ariete ai pesci leggiamo l’oroscopo del giorno dell’8 marzo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: La Luna opposta ti farà sentire molta fatica nel pomeriggio. Ti senti un po’ giù, ma non isolarti perché ti senti meglio quando sei in compagnia degli altri. Sul lavoro mostri una buona carica che ti rende molto apprezzabile agli occhi degli altri.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: In mattinata senti una buona energia, ma è il momento che tu prenda delle decisioni che rimandi da troppo tempo. Avrai qualche screzio con una persona a cui vuoi bene, ma non preoccuparti. Tutto andrà per il meglio. A lavoro cerca di farti valere.

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: Saturno ha iniziato il suo transito ed è entrato nel tuo segno, dandoti nuova gioia e vitalità. Sul piano lavorativo ci sono delle scadenze che si avvicinano, cerca di non fare ritardi ed evita le brutte figure. Hai bisogno di un po’ di relax.

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: Nella vita ti senti scontento e irruento, questo è un chiaro segnale che nella tua vita c’è qualcosa che non va e che devi cambiare. A Lavoro le cose non procedono per il meglio, cerca di aspettare tempi migliori per avanzare altre richieste.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: La Luna è nel tuo segno e ti affronta a superare alcune situazioni difficili. Se con il partner le cose si complicano, cerca di prendere del tempo per te e riflettere. Sul lavoro i tuoi progetti andranno in porto entro la primavera.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: Qualcosa ti agita, ma non riesci bene a capire cosa sia. Giove in opposizione ci mette del suo, quindi cerca di mantenere la calma. Evita lo stress e dedicati a quello che ami fare. Potrebbe essere in arrivo una promozione per te.

‎Oroscopo Paolo Fox oggi Bilancia: La luna ti assiste, quindi è una buona giornata per chiarire vecchie situazioni ricche di tensione. Ti senti energica e con tantissima voglia di fare, cerca di canalizzare le tue energie in qualcosa di costruttivo.

Oroscopo Paolo Fox oggi Scorpione: La giornata sarà attraversata da piccoli e grandi ripensamenti che ti faranno riflettere sulla tua vita. Cerca di non sprecare tutte le energie e rimani concentrata sui tuoi obiettivi. Una vecchia fiamma potrebbe riapparire.

Oroscopo Paolo Fox oggi Sagittario: La Luna ti rende un po’ agitata e hai bisogno di ritrovare l’equilibrio e la stabilità, soprattutto nei rapporti con gli altri. A lavoro hai commesso qualche errore in passato, ma questo ti sta aitante molto a fronteggiare le difficoltà di oggi. Cerca di nutrire già fiducia nel prossimo.

Oroscopo Paolo Fox oggi Capricorno: Prova a non innervosirti, potrebbe essere una giornata un po’ difficile a causa dei pianeti in contrasto con il tuo segno. Hai bisogno del tempo giusto per prendere decisioni importanti. Prova a chiedere consiglio ad una persona di cui ti fidi.

Oroscopo Paolo Fox oggi Acquario: Saturno non è più nel segno e ti regala un po’ di serenità in più. Venere entra nel tuo segno e porta un pizzico di passione in più. A lavoro rallenta un po’ e recupera le energie.

Oroscopo Paolo Fox oggi Pesci: Cerca di evitare scontri e tensioni che potrebbero manifestarsi soprattutto nel pomeriggio. Sei una persona forte, hai solo bisogno dei giusti stimoli. Sono favoriti gli incontri tra oggi e domani.