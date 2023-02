Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 febbraio 2023: le previsioni segno per segno

Le stelle possono rivelarci in anteprima come andrà la giornata. Ecco allora che ci tornano utili le previsioni astrali di Paolo Fox contenute nel suo ultimo oroscopo del giorno dell’8 febbraio.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: Chi ha vissuto un piccolo problema vivrà una Gionata di pacificazione con la propria dolce metà. Attenzione a lavorare sempre di fretta: prenditi il giusto tempo e la calma per portare a termine i tuoi compiti.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: La Luna è dalla tua parte, ma cerca di non farti travolgere dalle questioni legate ai soldi. In arrivo qualche piccolo problema, non preoccuparti, supererai tutto grazie alla tua caparbietà.

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: La Luna è ancora dissonante, non è il momento adatto per prendere decisioni importanti. Fai attenzione anche sul lavoro, perché potresti avere qualche discussione con colleghi o soci. Rilassati.

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: Chi ha appena concluso una relazione, incontrerà una nuova persona speciale. Novità in arrivo, sei in una fase di recupero.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: La situazione non è delle migliori, dal 20 febbraio le stelle saranno completamente a tuo favore, per qualsiasi decisione, aspetta quel momento. Vivrai qualche tensione in serata, cerca di fartela scivolare addosso.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: La Luna è nel tuo segno, quindi ti senti piena di energie ed emozioni positive, una vecchia conoscenza potrebbe tornare e destabilizzarti. Hai bisogno di tranquillità, evita i litigi.

‎Oroscopo Paolo Fox oggi Bilancia: L’amore va a gonfie vele e tutto sembra ottimale per fare un passo importante insieme alle persone al tuo fianco. Giove è ancora in opposizione, fai attenzione alle questioni legali.

Oroscopo Paolo Fox oggi Scorpione: Sarà una buona giornata, ma la migliore della settimana sarà il 12. Un piccolo ammonimento: sul lavoro stai migliorando, ma cerca di ascoltare di più i consigli degli altri.

Oroscopo Paolo Fox oggi Sagittario: Sarà una bella giornata, cerca di goderti i momenti importanti con le persone a cui vuoi bene. Il lavoro ti assorbe, cerca di rallentare un po’.

Oroscopo Paolo Fox oggi Capricorno: Non puoi pensare solo al lavoro, la tua relazione ne sta risentendo. Fai attenzione alle scelte che fai, oppure potresti ritrovarti da solo.

Oroscopo Paolo Fox oggi Acquario: Le coppie che hanno vissuto dei problemi staranno meglio, mentre chi vorrà dichiararsi può farsi coraggio, le stelle sono dalla vostra parte!

Oroscopo Paolo Fox oggi Pesci: La Luna in opposizione potrebbe portare qualche disagio, ma tutto si risolverà! Per voi è un periodo di recupero.