Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 aprile 2023: le previsioni segno per segno

La giornata di giovedì sarà ricca di sorprese? Non ci resta che scoprirlo leggendo l’ultimo oroscopo del giorno del 6 aprile a firma di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: hai un particolare influsso dei pianeti che determinerà una presa di coscienza anche se oggi ci saranno delle recriminazioni. Potrebbe rompersi un’amicizia. Ci sono delle buone occasioni per chi è in cerca di un nuovo lavoro. Sii prudente perché oggi è una giornata un po’ complicata.

Oroscopo Paolo Fox Toro: sei molto arrabbiato con una persona e dovresti mettere da parte recriminazioni e gelosia. La seconda parte di questo mese ti stupirà. Cerca di non agitare troppo le acque in ambito lavorativo perché al più presto capirai quali sono le azioni migliori da fare. Stai vivendo una fase di recupero per la tua salute e ti senti meglio.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: questa è una bella giornata perché hai la Luna a tuo favore. Ci sono più opportunità in amore e più possibilità di chiarire delle vecchie incomprensioni. Anche se con qualche titubanza, qualcuno vorrà stare con te. Grazie alla tua forza potresti risolvere dei problemi nati nel week end. Bene sul lavoro perché questo è il mese di partenza per un nuovo traguardo da raggiungere. Hai una forma fisica migliore.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: è sempre la particolarità delle persone ad attrarti, ma fai attenzione che non lo siano troppo. In questo momento ci sono molti influssi che scatenano il tuo romanticismo e scaldano il tuo cuore. Molti del tuo stesso segno si sono trasferiti o hanno cambiato lavoro. In questo momento sei un po’ agitato.

Oroscopo Paolo Fox Leone: in questo momento vuoi rimetterti in gioco, potrebbe tornare qualcuno che fa parte del tuo passato. Ne vale davvero la pena? Potresti fare dei progetti che riguardano la tua casa. È un momento molto buono per il tuo lavoro, tanto che potresti addirittura fare due lavori contemporaneamente. Se hai da poco chiuso con un gruppo, ti stai pentendo di aver detto certe cose. Stai avendo un netto recupero per la tua salute.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: ci sono stati molti cambiamenti in questo periodo. Questo sarà un fine settimana molto piacevole per te. Sul lavoro ti interfaccerai con una persona nata sotto il segno dell’Ariete o dello Scorpione che sarà molto nervosa. Trova un modo per svincolarti dagli impegni. Non sprecare troppe energie all’inizio del mese.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: segui il tuo cuore e non pensare di essere fuori gioco perché un nuovo amore potrebbe nascere a breve. Potresti ricevere una telefonata inaspettata e ti sposterai parecchio per lavoro o per qualche problema da risolvere. Fai attenzione sul lavoro perché i rapporti con alcune persone sono complicati, quindi se devi fare un acquisto o portare avanti una compravendita, fallo con molta calma. Alla fine questa è una giornata positiva.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Venere in opposizione ti farà essere un po’ dubbioso, ma dal giorno 11 ci saranno delle novità. Stai vivendo un momento di intensa passione. Non essere ostinato sul lavoro, potrebbero cambiare capi o referenti e questo ti turba molto. Cerca di rilassarti un po’!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: i rapporti non troppo chiari non funzionano bene e questi sono giorni di fuoco per le coppie incerte. A partire dal giorno 11 Venere sarà in opposizione e non consentirà un dialogo. In questo momento hai più voglia di vivere. Buone notizie per chi è in cerca del primo lavoro perché questo è un momento favorevole, vai però dritto al sodo. Per la tua salute cerca di non stancarti troppo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: agita poco le acque e cerca di non parlare troppo, fortunatamente da domani andrà meglio. Avresti bisogno di stare un po’ da solo per riflettere sulle trasformazioni in corso. Non fare salti nel vuoto sul lavoro anche se non ti senti appagato. La gola è ancora un punto debole per la tua salute.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: questa è una giornata interessante, ma tra venerdì e domenica fai attenzione alle parole di troppo. Questo è un momento ricco di novità e di decisioni da prendere. Se hai delle cose da chiarire sul lavoro fallo adesso perché dalla seconda parte dell’anno Giove sarà contrario. Oggi ti senti molto forte.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: entro domenica potrai chiarire quello che non ti convince. Non pensare più a quella storia che è finita male, hai bisogno di sensazioni positive. Chi ha un’attività in proprio potrebbe avere voglia di iniziare una cosa importante. Questo è il momento giusto per recuperare la tua forma fisica al fine di affrontare impegni importanti.