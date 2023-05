Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 maggio 2023: le previsioni segno per segno

Pronti per affrontare l’ultimo giorno feriale della settimana? Vediamo come andrà secondo l’ultimo oroscopo del giorno di Paolo Fox. Ecco le nuove previsioni astrali per venerdì 5 maggio.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: se ti trovi in mezzo a due relazioni, è meglio che tu non faccia passi falsi, potresti avere un momento di tensione con una persona nata sotto il segno del Cancro. La giornata di oggi è migliore rispetto a quella di ieri. Sul lavoro, abbandonati al tuo istinto e lasciati andare, ma sempre con la giusta prudenza. Sei in difficoltà perché vorresti fare tante cose in più. Fai attenzione alla tua salute perché è un po’ in calo.

Oroscopo Paolo Fox Toro: la Luna è ancora in opposizione, per questo non riesci a raggiungere il tuo equilibrio. È successo qualcosa con il tuo partner, ma devi smetterla di tirare fuori cose che riguardano il passato. Sul lavoro evita polemiche inutili, anzi inizia a pensare a quello che dovrai fare a cominciare da domani. Ti senti molto affaticato, ma non preoccuparti perché da domenica le cose andranno meglio.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: se il tuo rapporto di coppia ha vissuto momenti di crisi, questo è il momento giusto per poter recuperare. Sei molto preoccupato per una persona che non sta bene, in ogni caso devi cercare di superare tutte le complicazioni che ci sono state e andare avanti. Se devi discutere, fallo entro la giornata di sabato. In ambito lavorativo devi risolvere un problema, sfrutta al meglio questo momento, ma evita di confrontarti con persone che non sono sulla tua stessa lunghezza d’onda. Cerca di ritrovare la tua serenità, ne hai davvero bisogno!

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: tra la giornata di oggi e quella di domani potrai recuperare un sentimento valido, c’è qualcosa di speciale nell’aria e vedrai che il pomeriggio andrà ancora meglio. Sul lavoro, non puoi pretendere di risolvere tutti i problemi dall’oggi al domani, ma già dalla prossima settimana potrai ripartire nel migliore dei modi. Buone notizie per la tua salute perché stai avendo un ottimo recupero psicofisico.

Oroscopo Paolo Fox Leone: hai molto tempo a disposizione per amare, se inizierai una storia in questo momento, decollerà nel mese di giugno grazie a Venere che sarà nel tuo segno. Si prospetta comunque un buon momento per i sentimenti, ma evita di ripensare a cose del passato. Sul lavoro, cerca di non di trascurare le tue amicizie perché grazie ad un contatto potresti ricevere una bella proposta, nonostante ci siano ancora questioni economiche da amministrare. A fine serata sarai molto stanco, quindi cerca di non strafare.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: grazie alla Luna in sestile le cose stanno cambiando. Le coppie stabili affronteranno i loro problemi con più saggezza. Sul lavoro datti da fare e se attendi una conferma, devi aspettare ancora un po’, ora è un po’ difficile trovare la giusta soluzione. Questa sera potresti avere un leggero mal di testa a causa dei troppi pensieri, quindi cerca di rilassarti.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: se in questo week end avrai dei problemi di coppia, vacci piano e non fare passi azzardati. In questo periodo potresti avere qualche difficoltà con qualcuno nato sotto il segno del Toro e del Cancro. In ambito lavorativo, sarebbe giunto il momento di prendere una decisione importante. Magari un taglio netto, perché no? Sei molto nervoso, cerca di rilassarti un po’.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: in questa giornata potresti vivere delle belle emozioni, ma fai attenzione alle persone nate sotto il segno del Toro. Se c’è qualche problema economico in famiglia, potresti ritrovarti a discutere con qualcuno. Sul lavoro evita le questioni legali perché alla fine queste cose vanno sempre per le lunghe, sarebbe meglio trovare un accordo. Rallenta, concediti un po’ di svago, ne hai veramente bisogno!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: si prospetta un periodo interessante per tutte le persone che si vogliono bene. Non hai voglia di avere rapporti con persone che la pensano in maniera troppo differente dalla tua, ma cerca di non essere troppo testardo. Sul lavoro hai come la sensazione di dover ripartire da zero. Fai attenzione perché a fine giornata la stanchezza si farà sentire molto.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: hai la Luna in buon aspetto, ma Marte in opposizione ti farà avere qualche divergenza di troppo. Senti l’esigenza di dover reagire ad alcune tensioni esterne. Sul lavoro è giunto il momento che guardi in faccia la realtà, soprattutto per quanto riguarda il lato economico. In questo periodo, inoltre, ci saranno molti cambiamenti. Ultimamente sei molto stanco, cerca di riposarti di più.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: oggi la Luna è dissonante, quindi sarebbe meglio evitare polemiche inutili in amore. Entro due settimane, dovrai eliminare tutte le cose superflue della tua vita. Non hai molta voglia di ripetere un’esperienza lavorativa, ma non sei proprio nella situazione di poter scegliere, perciò cerca di adattarti. Passerai una serata sottotono.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: in questo momento i single dovrebbero stare attenti anche alle novità. Chi è in dubbio su una storia ufficiale, sicuramente prenderà la giusta decisione. Novità in arrivo in ambito lavorativo, se lavori in proprio potresti anche decidere di lavorare per un altro cliente. Bene per la tua salute perché stai avendo un netto recupero e ti senti molto meglio.