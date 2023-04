Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 aprile 2023: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ha consultato le stelle e formulato le sue ultime previsioni astrali per anticiparci come andrà questo ultimo weekend del mese, che si unirà al 1° maggio. Ecco il nuovo oroscopo del giorno del 29 aprile.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: non tenerti le cose dentro, puoi confidare tutti i tuoi problemi al tuo partner e la Luna favorevole ti farà provare delle emozioni molto sincere. Se devi acquistare o vendere qualcosa, sarai meno timoroso rispetto al passato. Per quanto riguarda quelle questioni legali che erano rimaste in sospeso sul lavoro, finalmente adesso possono essere risolte. Bene per la tua salute perché sei molto più forte.

Oroscopo Paolo Fox Toro: chi è single potrà fare delle nuove conoscenze, quindi metti da parte il pessimismo e non isolarti dentro casa. Le coppie che stanno insieme da tanto tempo, potrebbero addirittura pensare ad un matrimonio, anche se oggi si potrebbe discutere a causa del denaro. Presto arriveranno delle novità importanti sul lavoro, ma comunque evita discussioni inutili. Il Sole è nel tuo segno e ti dona molta dinamicità. Dovresti dormire di più.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: nella giornata di oggi, finalmente riuscirai a vedere la tua dolce metà, la lontananza fisica e psicologica passa. Potresti sentirti abbandonato, non dare troppo peso a questa brutta sensazione. In ambito lavorativo, cura tutte le carte e fai sempre attenzione quando accetti degli assegni. Fai molta attenzione agli sbalzi di umore, questo per te è un periodo un po’ particolare.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: nella giornata di oggi dovrai rispettare un appuntamento. Molto presto Venere sarà nel tuo segno, quindi evita di porti dilemmi inutili. Inizi ad essere stanco sul lavoro, ma finalmente qualcosa si sta muovendo. Potrebbero verificarsi anche dei ritardi, ma dal 7 maggio, piano piano arriveranno delle novità, non farti trovare impreparato! Per quanto riguarda la tua salute, fai attenzione agli sbalzi di temperatura.

Oroscopo Paolo Fox Leone: se devi chiarire qualcosa con qualcuno, fallo entro la giornata di oggi e non rimandare le cose a domani. A fine mese arriveranno delle emozioni, fidati e ascoltale. Sei molto impegnato a causa del lavoro, ma stai ottenendo dei grandi risultati, quindi cerca di adattarti il più possibile. Stasera concediti un po’ di riposo, in modo tale da recuperare tutte le forze.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: se devi chiarire qualcosa nel tuo rapporto di coppia oppure vorresti avvicinare una persona che ti piace, prendi del tempo. Stasera non sarai molto concentrato, stai vivendo un momento di forte agitazione e nervosismo. Sei molto sensibile ai cambiamenti che si stanno verificando sul lavoro, cerca di sfruttarli positivamente. Ti senti molto stanco, quindi non prendere troppi impegni.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: si prospetta una giornata favorevole per affrontare tutti i problemi amorosi. I più fortunati invece, sono quelli che vogliono vivere le storie d’amore senza troppi problemi. In questo momento hai più forza e tanta voglia di divertirti. In ambito lavorativo, fai tutte le cose che devi fare entro oggi perché domani sarai molto pigro. Il cielo promette una pronta ripresa per il tuo fisico.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: chi ama fare degli incontri occasionali non avrà alcun problema, le coppie che stanno insieme da un po’, ogni tanto sentono l’esigenza di allontanarsi. Sei molto turbato perché non sei riuscito a risolvere dei problemi a lavoro, inoltre dovresti fare una scelta in tempi molto brevi. Chi è più giovane potrebbe cambiare indirizzo di studio. Cura di più la tua pelle.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: persino delle separazioni possono rivelarsi positive e tu le affronterai come una vera e propria liberazione. Il tuo cuore è finalmente sereno e più disponibile. In ambito lavorativo, sarebbe meglio che tu iniziassi a cercare qualcosa di nuovo oppure potresti sfruttare al meglio questo periodo di semilibertà per non pensare troppo agli impegni. Fai molta attività fisica, ne troverai giovamento per il tuo fisico.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: questo per te è un periodo ricco di emozioni, ma c’è sempre qualche disputa aperta con qualcuno del segno del Cancro. Ci saranno molte trasformazioni, ti senti stanco, ma sei anche molto soddisfatto di te perché i tuoi sforzi sono stati ripagati. Ultimamente, in ambito lavorativo hai avuto qualche intralcio, ma le cose si stanno sistemando. Stai avendo un recupero fisico molto rapido.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: la Luna non è dalla tua parte, quindi faresti meglio a rimandare il tuo incontro alla giornata di domani, soprattutto se avverti tensione nell’aria. Mercurio e Sole sono in dissonanza e ti porteranno un po’ di preoccupazioni dovute alla casa. Leggi bene tutte le clausole in ambito lavorativo, prima di sottoscrivere un accordo. Sarà una giornata da prendere con le pinze.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: buone notizie in arrivo perché dal 7 maggio Venere inizierà un transito piacevole che ti permetterà di recuperare il tuo rapporto di coppia. Tutto ciò che nasce a maggio sarà favorevole, in particolare dal giorno 16 in poi. In ambito lavorativo, fatti avanti e chiedi tutto quello che vuoi. Non prendere troppi impegni, cerca di rilassarti perché sei molto stressato.