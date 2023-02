Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 febbraio 2023: le previsioni segno per segno

Ultimo oroscopo del mese e intanto Paolo Fox inizia a fornirci anticipazioni su marzo. E allora scopriamole insieme leggendo le nuove previsioni astrali del 28 febbraio.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: Vivrai nuove positive sensazioni in amore. Oggi e domani potresti ricevere una buona notizia in ambito lavorativo. In questi giorni hai bisogno di un po’ di recupero fisico e mentale.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: Marzo potrebbe essere il mese dell’amore: chi è fidanzato vedrà decollare la propria storia, chi è in cerca dell’amore potrebbe finalmente trovarlo. I giovani all’Università supereranno un esame importante entro giugno.

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: La Luna favorevole ti porterà delle belle giornate e Venere aiuterà anche l’amore. Sei in fase di recupero e ti senti meglio, ottimo.

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: Qualche piccolo disguido è in agguato, cerca di mantenere la pazienza e tutto si risolverà per il meglio. Senti una forte stanchezza, è il momento di prenderti un po’ riposo.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: Potrebbe nascere un nuovo amore in questi giorni, è un momento di buon auspicio per i nuovi incontri. Chi cerca lavoro potrebbe ricevere delle nuove proposte, attenzione a scegliere perché non tutte fanno al caso vostro.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: La giornata andrà un po’ a rilento, ma da metà marzo la situazione migliorerà e con l’avvento della primavera vivrai nuove emozioni. Il tuo lavoro viene apprezzato sempre di più e potresti ricevere anche delle gratificazioni.

‎Oroscopo Paolo Fox oggi Bilancia: Oggi avvertirai una situazione di disagio, Venere ti chiede la massima prudenza fino al 16 marzo. Chi ha intrapreso una nuova storia d’amore non sembra molto felice, perché c’è un po’ di sfiducia alla base. Ricordati che i colleghi e le colleghe non devono metterti i piedi in testa.

Oroscopo Paolo Fox oggi Scorpione: In amore la tua pazienza scarseggia, cerca di capire se questa persona fa davvero per te oppure no. Stanno nascendo nuove opportunità, ma non montarti troppo la testa perché sono ancora tutte da verificare sul campo.

Oroscopo Paolo Fox oggi Sagittario: La Luna è ancora contraria, potrebbe capitarti qualche imprevisto durante la giornata. Attenzione ai pesci e ai gemelli, potrebbero darvi qualche problema perché non siete molto compatibili. A lavoro i tuoi progetti verranno apprezzati di più.

Oroscopo Paolo Fox oggi Capricorno: Serve grande prudenza con Bilancia e Ariete, ma se hai lasciato questioni in sospeso è il momento giusto per risolverle. Entro tre mesi molte situazioni diventeranno più facili da gestire, per le persone giovani si stanno aprendo nuove possibilità professionali.

Oroscopo Paolo Fox oggi Acquario: L’amore è al centro dei tuoi pensieri, cerca di non esagerare con le polemiche per lasciar avvicinare qualcuno che ti interessa da tempo. Sul piano professionale è in arrivo un periodo di miglioramento e di creatività.

Oroscopo Paolo Fox oggi Pesci: Questo è un periodo importante per fare delle scelte, soprattutto nelle coppie di lunga data. Ci vuole molta pazienza con le persone nate sotto il segno dei gemelli. La giornata è un po’ sottotono e a lavoro il tuo operato non è valorizzato.