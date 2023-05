Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 maggio 2023: le previsioni segno per segno

Anche questa volta torna l’oroscopo del giorno di Paolo Fox, come sempre ricco di previsioni interessanti e uniche che riguardano tutti i segni zodiacali. Scoprite con noi tutto quello che accadrà durante il martedì 23 maggio.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: questa giornata non promette bene a causa della Luna in dissonanza. Ultimamente sei un po’ nervoso perché hai tante cose da fare, forse dovresti organizzare meglio il tuo tempo. Sul lavoro tieniti pronto perché potrebbe arrivare qualche bella novità da cogliere al volo. Bene per la tua salute perché stai vivendo una fase di recupero.

Oroscopo Paolo Fox Toro: questo è un periodo molto favorevole ai sentimenti, quindi se vuoi vivere qualcosa di speciale, datti da fare! In ambito lavorativo, molto presto, un tuo progetto potrebbe ricevere molti consensi ed essere approvato con entusiasmo, in fondo ti sei impegnato tanto. Bene per la tua salute perché stai avendo un ottimo recupero psicofisico.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: questo non è un periodo molto favorevole ai sentimenti perché sei sempre molto nervoso, forse ci sono delle cose che ti tengono in pensiero e non ti permettono di spostare l’attenzione verso altro. Sul lavoro ci sarà qualcosa da rivedere e se riceverai qualche critica, mi raccomando di mantenere la calma. Prova a fare un po’ di meditazione, vedrai che farà bene alla tua mente e al tuo corpo.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: questo per te è un periodo molto positivo e soprattutto favorevole all’amore, quindi datti da fare, magari la persona giusta è proprio dietro l’angolo! Buone notizie anche in ambito lavorativo perché presto arriveranno tante belle novità, quindi mantieni la concentrazione e non fare passi falsi. Anche la tua salute va molto meglio, in ogni caso evita di strafare.

Oroscopo Paolo Fox Leone: continua anche per te un periodo molto positivo, in fondo te lo meriti, visti i giorni precedenti. Oggi potresti avere contatti con un amico che non sentivi da tanto tempo. Anche in ambito lavorativo le cose vanno molto bene, ma fai attenzione a qualche collega, non rivelare tutti i tuoi progetti. Stai avendo un ottimo recupero psicofisico, continua così!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: buone notizie per i single perché potrebbero fare degli incontri molto interessanti, quindi se sei in cerca dell’anima gemella, ti consiglio di frequentare posti nuovi, così avrai la possibilità di incontrare persone diverse dal tuo solito giro. Le cose sul lavoro vanno molto bene e presto tutti i tuoi progetti saranno approvati. Anche se ti senti in forma, evita di fare degli sforzi eccessivi.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: continua il periodo di forte nervosismo, forse dovresti prendere un periodo di pausa con il tuo partner, visto che ormai non fate altro che litigare. In ambito lavorativo, anche se le cose sembrano andare meglio, c’è sempre qualcosa da rivedere, mi raccomando di non alzare troppo i toni con i tuoi colleghi. Per quanto riguarda la tua salute, evita di strafare e riposa di più perché ne hai bisogno.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: ormai abbiamo capito che ultimamente le stelle non sono proprio dalla tua parte, devi fartene una ragione. Il mio invito è sempre quello di non alimentare polemiche inutili e di cercare di mantenere la calma, soprattutto in certe situazioni. Anche sul lavoro, dovresti evitare di fare passi troppo azzardati. Questa sera non fare le ore piccole e concediti un po’ di relax perché sarai esausto.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: continua anche per te un periodo molto positivo e perché no? Magari potresti incontrare anche la persona giusta che potrebbe stare al tuo fianco e che soprattutto abbia i tuoi stessi interessi. Sul lavoro le cose vanno molto bene grazie al tuo impegno costante, ma ogni tanto dovresti staccare la spina, non puoi pensare sempre al lavoro. Concediti un po’ di relax perché ultimamente sei molto stanco.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: purtroppo è cominciato un periodo non proprio positivo, sei nervoso e a volte neanche tu sai il perché. In ambito lavorativo, ti consiglio di non fare passi troppo azzardati e prima di accettare eventuali collaborazioni, valuta tutto con attenzione. Per quanto riguarda la tua salute, cura di più la tua alimentazione e fai un po’ di movimento, vedrai che ti sentirai meglio.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: questo per te non è un periodo molto favorevole e i litigi con il tuo partner sono sempre più frequenti, magari dovresti passare un po’ di tempo con te stesso per riflettere su quello che vuoi veramente. Sul lavoro potresti ritrovarti a discutere con qualcuno, mi raccomando di non alzare troppo i toni. Cura di più la tua alimentazione, ultimamente ti stai lasciando troppo andare.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: la Luna è in buon aspetto, quindi continua il periodo positivo che stavi vivendo. Se hai una storia da tanto tempo, questo potrebbe essere il momento giusto per pensare di avere un figlio. In ambito lavorativo presto potrebbero arrivare delle nuove collaborazioni, tu non hai nulla da temere perché hai sempre fatto le cose nel migliore dei modi. Cerca di riposare di più, sei sempre stanco.