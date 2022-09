Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 settembre 2022: le previsioni segno per segno

Inizia una nuova giornata, una nuova settimana, e vogliamo ripartire col piede giusto. Scopriamo le previsioni astrali di Paolo Fox contenute nel suo nuovo oroscopo del giorno di lunedì 19 settembre.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Giornata difficile in amore, prendete le distanze da chi vi fa arrabbiare. Il progetto di lavoro sul quale lavori da tempo potrebbe andare a buon fine.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Giornata positiva in amore, potresti fare nuovi incontri. Nel lavoro porta avanti i tuoi progetti con coraggio.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Sei alla ricerca di chiarezza nel rapporto di coppia. Non è stato un buon periodo lavorativo ma potresti avere nuove occasioni. Sii cauto.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: È un fine settimana che vi apre a nuove prospettive amorose, non fatevi scappare l’occasione. Sei pronto a fare scelte importanti nel lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Potresti avere nuovi incontri, non esitare a farti avanti. Anche nel lavoro la giornata promette bene.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Sei stanco, ma cerca di trovare tra i vari impegni tempo per l’amore. Sei un po’ inquieto sul fronte lavorativo, ma non preoccuparti nulla che non può risolversi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Tra qualche giorno Venere entrerà nel tuo segno, potresti vivere grandi novità in amore. Il lavoro non ti crea difficoltà tutto prosegue per il meglio.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Giornata interessante per i nuovi incontri, anche in amore. Non pensare sempre al lavoro rilassati con gli affetti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Ti senti stretto in questo rapporto, forse ti sei fatto prendere dalla fretta. Alcune situazioni lavorative potrebbero portarti soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: È il momento difficile per le coppie “storiche”. Il periodo è buono per iniziare nuovi progetti lavorativi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Giornata positiva sia per i nuovi incontri che per le relazioni stabili. Nel lavoro preparati ad accettare un compromesso

Oroscopo Paolo Fox Pesci: È una domenica positiva anche in amore. Sono attese novità anche nel lavoro, anche se vi sta costando fatica.