Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 gennaio 2023: le previsioni segno per segno

Torna l’appuntamento con l’oroscopo del giorno di Paolo Fox, con tante previsioni astrali segno per segno. L’astrologo ci riferisce se il 18 gennaio 2023 sarà una buona giornata o se sarà meglio attendere momenti migliori

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: In amore la Luna è dalla tua parte, oggi è una buona giornata per prendere coraggio e dichiararsi. La Luna oggi ti regala anche tanta energia e positività.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: Sarà una giornata di recupero e molti cambiamenti ti aspetto: un grande viaggio o un trasloco. Potresti trovare l’amore con il segno dell’Ariete, tieni gli occhi aperti sulle persone che ti circondano perché potrebbe esserci una sorpresa.

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: Sei confuso e stanco, per ogni decisione aspetta venerdì 20, le stelle torneranno a tuo favore. Anche in amore non essere troppo polemico, cerca dei compromessi con calma e comunicazione.

‎Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: Attenzione a non farti sopraffare dal tuo orgoglio. Impara a metterlo da parte per stare con le persone a cui vuoi davvero bene. Cerca di non strafare sul lavoro, il tuo corpo ha bisogno di riposo.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: Rapporti positivi con Ariete e Sagittario, sono per te i migliori compagni in amore. Attenzione agli accordi sul lavoro, non farti sopraffare. Per la salute, dovresti fare una visita alla schiena.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: Sarà una giornata molto frenetica e non avrai tempo per dedicarti all’amore. Attenzione ai piccoli fastidi del corpo, tienili sempre sotto controllo.

‎Oroscopo Paolo Fox oggi Bilancia: Per te sarà un periodo magico perché entro fine mese potresti incontrare l’amore della tua vita. La stanchezza si fa sentire, se riesci, rinuncia a qualche impegno e riposati un po’.

Oroscopo Paolo Fox oggi Scorpione: Sei in una fase di recupero psico-fisico, prenditi il tempo che ti serve. In amore c’è un periodo interessante, ma non prendere decisioni prima di venerdì 27.

Oroscopo Paolo Fox oggi Sagittario: Ti senti un po’ meno stanco rispetto a ieri. Attenzione a non farti sopraffare dal lavoro perché tendi a dimenticarti dell’amore. I tuoi nuovi amici ti daranno spunti interessanti: coglili!

Oroscopo Paolo Fox oggi Capricorno: Oggi sei nervoso, ma le stelle ti assistono. Se vorrai dire qualcosa al tuo partner, confessare un segreto o fare una rivelazione intima, oggi è il giorno giusto.

Oroscopo Paolo Fox oggi Acquario: La Luna è dalla tua parte e ti dà una buona energia, attenzione ai malanni di stagione perché una bella influenza è per te dietro l’angolo.

Oroscopo Paolo Fox oggi Pesci: Sei un po’ nervoso, ma entro sera tutto si calmerà. Le stelle ti portano qualche momento di instabilità, ma non sarà niente di grave. Usa queste incertezze per riflettere sulla tua vita e sulle scelte che fai.