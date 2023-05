Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 maggio 2023: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ci racconta, dall’ariete ai pesci, come andranno le cose per la giornata di mercoledì. Ecco il suo nuovo oroscopo del 17 maggio.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: oggi Venere e Marte sono contrari, perciò sarà una giornata all’insegna della stanchezza. Non dare nulla per scontato in amore e non lasciare che i troppi pensieri ti facciano trascurare il tuo partner. Sul lavoro fai attenzione ai nuovi contatti e anche se agisci sempre d’istinto, ora sarebbe meglio agire con cautela prima di fare un passo importante. Bene per la tua salute perché ti senti meglio e hai molta più forza.

Oroscopo Paolo Fox Toro: oggi la Luna è favorevole e presto entrerà nel tuo segno. In famiglia c’è qualcosa da risolvere, quindi è inutile rimandare. In ambito lavorativo molto presto arriveranno delle soddisfazioni e nella seconda parte del mese ce ne saranno ancora di più. Buone notizie per la tua salute perché ti senti molto meglio.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: le storie d’amore stanno subendo dei cambiamenti, ultimamente nella tua vita sembra che ce ne siano molti. In questo periodo sei piuttosto nervoso. Sul lavoro, se hai intenzione di cambiare qualcosa, sarebbe meglio che mantenessi un atteggiamento diplomatico. Fai attenzione agli sbalzi di temperatura, potresti ammalarti.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: il pomeriggio andrà meglio rispetto alla mattinata in cui ci sarà qualche piccolo sbandamento. Le coppie forti lo saranno ancora di più grazie alla loro forza e alla loro volontà. Sul lavoro porta avanti tutti i tuoi progetti senza timore perché Giove è di nuovo favorevole. In serata sarai un po’ nervoso.

Oroscopo Paolo Fox Leone: oggi la Luna è in buon aspetto, quindi le emozioni valgono il doppio. Questa sera potresti sentirti un po’ stanco, quindi cerca di non fare le ore piccole. Chi studia e tutte le persone che hanno dei progetti per i prossimi mesi, sono favoriti. Fai attenzione agli sbalzi di temperatura.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: si prospetta una giornata interessante grazie a Venere, Mercurio e Giove che sono in ottimo aspetto. Nelle prossime settimane riuscirai a risolvere molti problemi. Sul lavoro cerca di non fare passi troppo azzardati, limitati a fare solo cose che sai fare e potrai recuperare un po’ di soldi. Buone notizie per la tua salute perché ti senti molto meglio fisicamente e mentalmente.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: si prospetta un periodo di recupero, ma molto dipende dal tipo di rapporto che hai con il tuo partner, se di base c’è una buona comprensione sarà tutto più facile. Finalmente Giove non è più opposto e riuscirai a risolvere tutte le questioni legali e i problemi di carattere lavorativo. Bene per la tua salute perché stai recuperando molta forza.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: a causa del tuo nervosismo potresti dire delle cose che non pensi, fai particolare attenzione ad alcune persone nate sotto il segno del Leone e dell’Acquario. In ambito lavorativo è arrivato il momento di chiarire alcune questioni che erano nate precedentemente con i tuoi colleghi. Passerai una serata sottotono, concediti un po’ di relax.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: la mattinata andrà meglio del pomeriggio. Dal 5 giugno inizierà un periodo molto importante per l’amore, quindi fatti trovare pronto! Chi ha dovuto nascondere per molto tempo un amore, adesso potrà finalmente dichiararlo al tutto il mondo senza alcun timore. Sul lavoro potresti ricevere una bella ricompensa, in fondo te la meriti. Cerca di non strafare stasera.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: oggi potrai recuperare tutti i problemi che ci sono stati negli ultimi due giorni, ma cerca di non stancarti troppo. Sul lavoro cerca di non forzare le cose, prima o poi le tue ragioni saranno vincenti. Ti senti molto nervoso, cerca di rilassarti un po’ oppure fai un po’ di movimento, vedrai che ti farà bene per distendere i nervi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: la mattinata sarà molto interessante, ma nel pomeriggio ci sarà qualcosa che non va. Dovresti guardare altrove e magari cambiare aria. In ambito lavorativo, questo non è uno dei periodi migliori, i guadagni sono pochi e le spese sono tante. Potresti avere dei fastidi alle caviglie, perciò cerca di non affaticarti troppo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: periodo molto interessante per te grazie a Giove, Marte e Venere che sono favorevoli. Se hai conosciuto da poco una persona che ti incuriosisce, questo è il momento giusto per andare avanti. Sul lavoro ci sarà un problema da risolvere, ma non preoccuparti perché troverai una soluzione molto facilmente. Bene per la tua salute perché stai avendo un netto recupero.