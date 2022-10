Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 ottobre 2022: le previsioni segno per segno

Sarà un fine settimana caldo. Delle belle giornate ci attendono, ma ciò non vuol dire che possiamo lanciarci in nuove avventure senza tener conto delle stelle. Ci mette in allerta l’astrologo Paolo Fox, che ci propone il suo nuovo oroscopo del giorno di sabato 15 ottobre.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Attenti a non lanciarvi in nuove avventure senza aver testato prima il rapporto. Il lavoro ti dà grattacapi soprattutto a causa di persone poco collaborative

Oroscopo Paolo Fox Toro: Sabato con qualche difficoltà. Sembra tu abbia difficoltà a farti capire e trovare la giusta intesa, porta pazienza. Il lavoro prosegue tranquillo, ma non esagerare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: È un periodo di grande dinamismo per te, sei molto attratto dalle persone con buona capacità di comunicazione. Sul lavoro è il momento di rimetterti in gioco se ti stai annoiando.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: È un momento delicato, nel quale le parole hanno un peso forse eccessivo, attenti a non rovinare tutto. I tuoi impegni professionale ti hanno visto affrontare un periodo difficile, qualche incomprensione. Ora cerca di risolvere.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Incomprensioni in amore che puoi affrontare e risolvere solo parlando. Se hai qualche difficoltà in campo professionale, fa passare un po’ di tempo e magari le cose andranno a posto da sole.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Sembra che tutto si stia per risolvere come di incanto, i problemi legati alla sfera emotiva saranno presto solo un ricordo. Il lavoro promette delle novità.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Cerca di non prendere sottogamba eventuali segnali di disagio in amore. Affronta i problemi. Tanta la tua voglia di affrontare nuove sfide, favoriti i nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Attenti alle discussioni con gli ex, non portano da nessuna parte. Valuta bene le nuove proposte di lavoro e tieni conto che puntare in alto non è sempre negativo

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: La giornata non inizia bene, potresti avere qualche problema in amore. A volte gli impegni economici si accavallano, non preoccuparti piano piano troverai una soluzione.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: È il giorno giusto per affrontare i problemi in amore, non perdete l’occasione per discutere con il vostro compagno. Nel lavoro non sei ancora convito della situazione, se in cerca di novità.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Oggi e domani l’amore promette belle sensazioni. Molto impegnati sul piano professionale, state attenti a non strafare.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: La giornata non sembra promettere bene, ma già nel pomeriggio potrebbero esserci belle novità in amore. Sei in cerca di un cambiamento sul piano lavorativo, porta pazienza.