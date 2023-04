Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 aprile 2023: le previsioni segno per segno

Giovedì 13 aprile: sarà una giornata felice o meno? Ce lo dicono le stelle e Paolo Fox. Il noto astrologo e volto televisivo ci racconta in anteprima se ci saranno buone occasioni o meno nel suo ultimo oroscopo del giorno.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: ci saranno delle buone occasioni per i single nonostante la Luna in dissonanza. Oggi potresti avere un contrattempo oppure dei problemi con un vicino di casa. Non portare avanti cause troppo lunghe sul lavoro. Stai ottenendo degli ottimi risultati dalle cure estetiche che stai facendo.

Oroscopo Paolo Fox Toro: oggi potresti vivere delle emozioni con una persona conosciuta da poco, oppure potresti ricevere una telefonata da qualcuno che fa parte del tuo passato. Hai la capacità di capire sempre gli altri. Accetta tutte le proposte lavorative. Stai vivendo una fase di recupero, bene per la tua salute.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: guarda avanti e non pensare ai problemi passati perché avrai un fine settimana pieno di soddisfazioni. Bene sul lavoro perché tutte le decisioni che vuoi prendere sono favorite. Per la tua salute, ti consigliamo di fare un po’ di yoga o ginnastica.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: questo sarà un momento decisivo in amore perché le stelle sono agitate. Hai voglia di rinnovare la tua vita e oggi hai degli spunti interessanti. Se cerchi un lavoro part time o hai voglia di cambiare lavoro, riuscirai ad ottenerlo, sempre se hai tutte le carte in regola. In questo periodo sei stanco.

Oroscopo Paolo Fox Leone: potresti avere delle discussioni dovute al denaro. Chi ha avuto un figlio da poco, potrebbe vivere un momento di crisi a causa delle troppe spese anche per la casa. Hai Venere contro, quindi non fare passi azzardati. Chi può contare sulla stagione estiva farà affari. Sei più forte e stai recuperando la tua salute.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Venere è ostile, ma nonostante ciò, le crisi che stai vivendo adesso sono passeggere. Le spese eccessive ti rendono pensieroso. I problemi di carattere economico potrebbero sorgere anche sul lavoro. La Luna è in buon aspetto e tu hai più energia.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: cerca di non essere geloso e non metterti sempre davanti a tutto, potresti rovinare la tua relazione. Frequentare persone e posti nuovi ti farebbe bene. Sii cauta nel dare giudizi, anche se senti di essere nel giusto. Potrebbero presentarsi degli imprevisti in ambito lavorativo. Dovresti riposare di più.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: se hai problemi di coppia, questo è il momento giusto per riflettere e prendersi una pausa. Sei alla ricerca di cambiamenti in ambito lavorativo, ma non è il momento giusto per far partire alcune iniziative. Passerai una serata di relax.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: per chi ha vissuto un momento di crisi di coppia, ora va molto meglio, la passionalità però dipende anche da chi hai accanto. Potresti ricevere un incarico importante a lavoro, invece qualcun altro potrebbe cambiare società. Questo per te è un buon momento, stai recuperando la tua salute.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: le cose in famiglia vanno molte meglio, così riuscirai a trovare delle soluzioni in maniera più semplice. Un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Ora dovrai mantenere tutte le promesse fatte a lavoro perché sei un tipo affidabile, ma stavolta hai un po’ esagerato. Ti senti stanco.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: oggi potresti vivere una passione improvvisa e inaspettata, in fondo a te piacciono le cose non programmate! Sul lavoro sarai di nuovo vincente e avrai finalmente tante soddisfazioni. Sei in ottima forma e ti senti decisamente meglio.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: potrebbe esserci qualche problema di coppia per chi ha già passato dei brutti momenti. Non essere prevenuto con gli altri e sii più disponibile. Stai vivendo un buon momento lavorativo, quindi vai avanti per la tua strada. I piedi sono il tuo punto debole.