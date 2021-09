Gambero Rosso premia i migliori vini dell’Abruzzo 2022 con i Tre Bicchieri

È stata presentata in anteprima la selezione dei migliori vini d’Italia 2022 selezionati accuratamente fa Gambero Rosso e premiati con il più alto riconoscimento: i Tre Bicchieri.

In Abruzzo sono stati 15 i vini premiati: 5 Montepulciano d’Abruzzo, 5 vini da uve pecorino, 4 Trebbiano d’Abruzzo e un Cerasuolo d’Abruzzo.

Il 2020 si conferma un’ottima annata per il “Riesling dell’Adriatico”, il Pecorino, con vini che spiccano per freschezza, acidità e quota sapida. In chiaroscuro l’annata 2020 per il Cerasuolo, un filo sotto l’ottimo millesimo 2019. Da notare che tra i Trebbiano premiati non c’è un solo vino d’annata: viaggiamo tra il 2017 e il 2019, a conferma d’un vino che cambia marcia e ritmo gustativo se atteso nel tempo.

Emerge poi un altro tema: l’Abruzzo offre straordinarie occasioni d’acquisto, con molti ottimi vini spesso offerti a prezzi irrisori. Un bene per chi acquista, un po’ meno per chi produce. L’ultimo spunto è offerto dalla new entry nel team dei Tre Bicchieri.

Per la prima volta il nostro riconoscimento va alla cantina Inalto Vini d’Altura, il progetto enologico di Adolfo De Cecco. Per giocare d’anticipo sugli effetti del cambiamento climatico, produce tra i 400 e gli 800 metri di quota, nel territorio di Ofena, alle pendici del Gran Sasso. Il futuro è in quota.

Ecco la lista dei migliori vini dell’Abruzzo 2022: