Le migliori pizzerie 2020 di Pescara secondo 50 Top Pizza

Sono tre le migliori pizzerie del 2020 di Pescara e provincia ad essere state premiate da 50 Top Pizza, che ha firmato la prestigiosa delle top in tutta Italia. Per la prima volta le ha suddivise in tre categorie: Pizzerie Eccellenti, tutte a pari merito al 101° posto, Grandi Pizzerie, da 100 a 51, e Pizzerie Top dalla posizione 50 alla numero 1.

In Abruzzo sono state selezionate dieci locali tra le Pizzerie Eccellenti 2020, oltre a Granocielo di Avezzano, che ha conquistato un posto nella best selection delle 50 migliori in assoluto.

La provincia di Pescara vanta ben tre pizzerie eccellenti, una delle quali in pieno centro. Si tratta di Passeri in Centro, del pluripremiato Luciano Passeri, che ha deciso di adottare uno stile di pizza in degustazione, con materie prime di qualità regionali, all’interno di un ambiente elegante e raffinato, adatto a diverse tipologie di clientela.

Le altre due si trovano a Montesilvano e sono Carpe Diem “Diversamente Pizza”, di Emilio Brighigna, e La Pizzeria New Sporting, direttamente sulla spiaggia.

Di seguito l’elenco completo delle migliori pizzerie 2020 in Abruzzo secondo gli esperti di 50 Top Pizza: