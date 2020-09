Pizza Gourmet 2020: 50 Top Pizza premia una pizzeria abruzzese

La Guide to the Best Pizzerias in the world a firma di Top 50 Pizza si arricchisce di una pizzeria gourmet abruzzese. Nell’elenco delle migliori 20 in Italia c’è Granocielo di Avezzano.

La pizzeria gourmet, che propone pizza al taglio, si piazza al 12esimo posto; il primo è occupato dalla prestigiosa Pizzarium di Gabriele Bonci.

Il pizzaiolo è Kyrylo Yakushev, di origine ucraina, che in Italia si è formato come chef tra L’Aquila e il resto del Paese.

I curatori-giudici di 50 Top Pizza sono stati colpiti dall’accuratezza e la straordinaria passione per la pizza di questo giovane.

