Guida alle birre d’Italia 2021: premiati birrifici e birre abruzzesi

Nella nuova guida delle migliori birre d’Italia 2021 realizzata da Slow Food, che è ormai giunta alla sua settima edizione biennale, sono stati premiati birrifici e birre abruzzesi.

In questa edizione, i riconoscimenti sono stati ripensati e semplificati arrivando a quattro categorie, due per le birre e due per i birrifici:

le chiocciole, ovvero i birrifici eccellenti e slow;

le eccellenze, ossia birrifici che esprimono un’elevata qualità media su tutta la produzione;

le birre slow;

le birre imperdibili.

Tra i birrifici abruzzesi premiati, ovvero che hanno ottenuto le Chiocciole 2021, troviamo:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Almond ’22 di Loreto Aprutino (PE)

Opperbacco di Notaresco (TE)

Per quanto riguarda le Eccellenze 2021 sono state segnalate: