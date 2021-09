Il miglior tonno in scatola secondo Altroconsumo: la classifica

Non basta trovare la miglior proposta qualità-prezzo al supermercato; per capire qual è il prodotto migliore Altroconsumo tiene conto di diverse caratteristiche e proprietà. Per decretare il miglior tonno in scatola ha infatti considerato caratteristiche organolettiche, ricchezza delle informazioni riportate sulla scatoletta, zona in cui il tonno è stato pescato, eventuale presenza di metalli pesanti o di istamina e data di inscatolamento.

Quello che ne è venuta fuori è una classifica che premia marchi famosi e altri di catene low cost. Ecco la lista dei migliori tonni in scatola: