Dimore storiche di Pescara: domenica 23 maggio visite gratuite in occasione della giornata nazionale

Domenica 23 maggio, in occasione dell’undicesima edizione della giornata nazionale Adsi (Associazione Dimore Storiche Italiane), si potranno visitare in tutta Italia oltre 300 castelli, rocche, ville, parchi e giardini. Le dimore storiche apriranno gratuitamente per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici della storia e del patrimonio artistico e culturale italiani sempre nel pieno rispetto della normativa anti-Covid.

L’iniziativa vedrà il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, del Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). L’evento è realizzato con il contributo di American Express.

A Pescara sono diversi i luoghi storici che si potranno visitare gratuitamente domenica 23 maggio:

Villa Basile, via di villa Basile a Pescara;

Villa Marchegiani, via Leopoldo Muzii 84 a Pescara;

Palazzo de Fabritiis, via IV Novembre a Rosciano.

Per scoprire tutte le altre dimore storiche in Abruzzo, che apriranno le loro porte a tutti i visitatori il prossimo 23 maggio, cliccate qui.