Creme solari 2023: le migliori secondo Altroconsumo

Come ogni anno Altroconsumo ha analizzato i principali prodotti con SPF 50 e 30 e scelto i migliori secondo determinati parametri. La classifica delle migliori creme solari 2023 premia i cosmetici che proteggono meglio e che hanno un costo competitivo. I valori, infatti, sono assegnati in base a una serie di fattori, come sicurezza deli ingredienti contenuti, prezzi e rispetto dell’ambiente.

Al primo posto della classifica delle migliori creme solari 2023 c’è Angstrom Bambini Latte Spray Solare Idratante con SPF 50+, al costo medio di 17,26€.

Al secondo posto, nonché la miglior crema solare con SPF 30 troviamo la Active 30 Solaire Sun Spray di Decathlon. Il prezzo è 9,90€ per 150 ml di prodotto.

Segue la Nivea Sun Protect & Bronze 30 Spray, che si aggiudica il titolo di miglior acquisto. Costa 15,62€ in media per 270 ml.

La migliore in assoluto, per sicurezza e prezzo, è la Nivea Sun Protect & Hydrate SPF 30, che ha un costo medio di 15,53€ a confezione per 200 ml di prodotto.

L’intera classifica delle migliori creme solari 2023 di Altroconsumo la trovate sul portale ufficiale.