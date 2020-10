Capodanno in autogrill: l’evento virale anche in Abruzzo per salutare l’arrivo del 2021

È diventato l’evento più cercato per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Si chiama Capodanno in autogrill e si svolgerà in molte aree di servizio d’Italia e anche l’Abruzzo ha individuato la sua.

Capodanno in autogrill a Brecciarola. Una notte da trascorrere nel pieno rispetto di tutti i dpcm firmati dal premier Giuseppe Conte. L’evento è stato lanciato dalla famosa pagina Facebook Abbruzzo di Morris, che rilancia Arrostiland.

Esiste già la pagina dell’evento, sempre su Facebook, dove si potranno leggere tutte le info – al momento scarne – e dichiarare il proprio interesse a partecipare per festeggiare l’arrivo del 2021.