Auto usate: il mercato delle vetture seconda mano in Abruzzo chiude il 2021 con il segno positivo

In Abruzzo il mercato delle auto usate chiude con il segno positivo nel 2021. L’età media delle vetture in vendita è di 9,4 anni, il prezzo medio di 14.960 euro mentre la Fiat Panda è il modello più richiesto in assoluto.

Il trend riguarda tutta l’Italia: a livello nazionale la maggior parte degli automobilisti sta prendendo in considerazione l’acquisto di un’auto di seconda mano. Allo stesso prezzo di una nuova, o anche meno, si può acquistare una vettura di segmento superiore o pluriaccessoriata.

Le ricerche virano verso auto diesel, anche se il settore dell’elettrico è in crescita, e Suv.

Nel 2021 in Abruzzo sono stati effettuati ben 67.519 passaggi di proprietà netti di auto usate (fonte Aci), in crescita del +16,8% sul 2020, un dato superiore alla media nazionale (+13,2%). E anche per il 2022 arrivano segnali positivi, con l’usato che avrà un ruolo di primo piano.

Pescara è la provincia che, nel 2021, ha segnato meno passaggi di proprietà rispetto alle altre per un totale di 15.713 (+16,2%). In cima alla classifica c’è Chieti con 19.412 (+15,9% sul 2020), Teramo con 16.438 (+19,5%) e poi L’Aquila con 15.956 (+15,9%).