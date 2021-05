La Lilt celebra la Giornata Nazionale del Malato Oncologico

La Lilt (Lega Italiana Lotta contro i Tumori) – Sezione di Pescara domenica 16 maggio celebra la XVI Giornata Nazionale del Malato Oncologico. Il presidente Marco Lombardo spiega:

“Con i nostri medici, ovvero i chirurghi e sanitari dell’ospedale civile di Pescara convenzionato con la Lilt di Pescara, riprenderemo le visite dermatologiche per la prevenzione del melanoma e dei tumori della pelle, con la dottoressa Linda De Angelis, visite che saranno eseguite il 19 e 26 maggio e il 1° giugno: cominceremo smaltendo le prenotazioni già ricevute a gennaio e lasciate in sospeso a causa della sospensione delle attività e nei prossimi giorni riapriremo i telefoni per le nuove prenotazioni”.

E riprendono anche le visite senologiche con i chirurghi senologi Marino Nardi ed Eleonora Angelini, che lavoreranno per ora il 21, 24 e 31 maggio: anche in questo caso si andrano a smaltire le vecchie prenotazioni per esaurire la lista d’attesa. Inoltre nei prossimi giorni verranno inaugurati nuovi sportelli Lilt di riferimento in alcune sedi istituzionali, sportelli front office ai quali si potranno rivolgere i cittadini per chiedere informazioni o per orientarsi nel mondo degli screening, per i quali è urgente prevedere la deospedalizzazione sul territorio.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...