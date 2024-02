Just Eat awards: vince anche un ristorante pescarese

I ristoranti del circuito Just Eat anche quest’anno hanno gareggiato per vincere i Just Eat awards 2023. L’elenco dei candidati nelle ventidue categorie è stato selezionato da una giuria indipendente, i cui criteri di selezione includono il livello di soddisfazione dei clienti e alcuni indicatori commerciali del ristorante partner, ma anche la motivazione espressa dai ristoranti stessi.

Successivamente i clienti di Just Eat hanno potuto votare online il proprio ristorante preferito e quello che, in ogni categoria, ha ottenuto il maggior numero di voti dai clienti, è stato proclamato vincitore di quella categoria.

I ristoranti premiati si sono distinti per innovazione, quote rosa e sostenibilità.

Da Nord a Sud, che ci si trovi in una piccola città o in una metropoli, Just Eat permette di ordinare dai migliori partner locali e, in quest’ultima edizione dei Just Eat awards, premia i ristoranti che si sono contraddistinti nel panorama gastronomico italiano grazie alla categoria 'Migliori ristoranti per area geografica', includendo sia grandi che piccole città.

E per le grandi città, si è distinto anche un ristorante di Pescara. Si tratta di Yami Sushi, premiato come miglior ristorante del centro Italia nella sezione grandi città.

A questo si aggiungono: Cucineria di Bologna (Miglior ristorante del Nord Italia - Grandi città), Kung Fu Pizza - da Zazzà di Novara (Miglior ristorante del Nord Italia – Piccole città), Pizzeria Napoletana Mi Dica di Ciampino (Miglior ristorante del Centro Italia - Piccole città), Gyrosteria Yannis di Bari (Miglior ristorante del Sud Italia & Isole – Grandi città), Oven di Cagliari (Miglior ristorante del Sud Italia & Isole – Piccole città), Pizzeria da Totò (Miglior ristorante di Milano), Saloon del Panino (Miglior ristorante di Roma), McDonald’s (Brand internazionale più amato), Old Wild West (Brand nazionale più amato).

Nei 'Premi speciali' si sono contraddistinti quattro ristoranti in quattro diverse categorie. La prima parola d’ordine è freschezza e innovazione: a vincere il premio 'Miglior imprenditore sotto i 30 anni' è Iki surf poke di Roma, guidato da un giovane imprenditore che ha portato un pizzico di creatività al contesto culinario romano. Questo locale è caratterizzato da una prospettiva innovativa che si riflette nel modo in cui approcciano la cucina e il business: la loro capacità di pensare fuori dagli schemi e di adottare approcci non convenzionali ha dato vita a un nuovo format per il poke, un prodotto già diffuso e molto amato nel mercato italiano.

Proseguendo all’insegna dell’innovazione, Scialla-Kebab contemporaneo di Genova si è contraddistinto come il 'Miglior ristorante innovativo'. Si configura con un concept brioso e pop ed è caratterizzato da un’offerta altamente qualitativa, con ricette di kebab inedite e con ingredienti di qualità, rivisitando un prodotto tipico dello street food in chiave fast casual. Ma non solo, i piatti di Scialla sono altamente instagrammabili, grazie a un approccio unico e alla presentazione del kebab come se fosse un piatto gourmet da ristorante.

Ad aggiudicarsi il premio come 'Miglior ristorante ecosostenibile' è Plante Lab di Catania, un laboratorio di cucina vegetale fondata sulla sostenibilità e sulla ricercatezza delle materie prime. Plante Lab crede fermamente che ogni piccolo gesto possa fare la differenza e lo dimostra con scelte attente all’impatto ambientale come l’utilizzo di un packaging al 100% compostabile. Inoltre, le loro materie prime vengono fornite da piccole e medie imprese che lavorano in modo biologico e sostenibile, creando una rete locale con i produttori che condividano gli stessi valori. Plante Lab dimostra che quando si tratta di sostenibilità, ogni boccone conta.

Chiude la categoria una new entry tra i premi speciali: nell’ultima edizione dei Just Eat awards è stato introdotto il premio di 'Miglior ristorante al femminile', vinto da Neve di Latte di Roma. Guidato dall’imprenditrice Melissa e dal suo team, questo ristorante incarna l'arte del gelato al femminile; con passione e impegno, trasformano ingredienti di alta qualità in un'esperienza gelato gourmet a basso contenuto calorico e altamente digeribile. Un'ode alla leggerezza e alla genuinità, ogni boccone di questo gelato biologico e certificato dop è un viaggio attraverso sapori autentici e sostenibili. Melissa e il suo team dimostrano che il gusto non deve mai essere sacrificato, neanche quando si tratta di opzioni vegane e senza glutine. Neve di Latte è il paradiso del gelato al femminile, dove il gusto e la salute si incontrano in un mix di dolcezza e creatività.

Si arriva, poi, alla categoria dei 'Migliori ristoranti per tipologia di cucina', che riflette l'importanza crescente della diversità gastronomica e dell'esperienza culinaria anche nel delivery. Il consumatore moderno è sempre più interessato a scoprire ristoranti che offrono cucine autentiche, che spaziano dalle tradizioni culinarie globali alle cucine etniche di nicchia, anche unendo culture e sapori distanti. Proprio come emerge dal trend Fusion of cultures analizzato nella mappa del cibo a domicilio in Italia, questa tendenza evidenzia il desiderio di esplorare sapori unici e nuove esperienze gastronomiche, che si traduce in una crescente domanda di ristoranti che si distinguono per la qualità e l'autenticità della loro offerta.

I vincitori di questa edizione sono: Jiaozi Ravioleria Cinese di Bologna (Miglior ristorante di cucina orientale), Cucchi Burgers - San Giovanni di Roma (Miglior hamburgeria), Gelateria Blue Ice di Roma (Miglior gelateria), Panzerotto Mio Baggio di Milano (Miglior ristorante di cucina italiana), Pizzeria Salvo – Riviera di Chiaia di Napoli (Miglior pizzeria). Green M’ama di Napoli (Brand di cucina vegetariana-vegana più amato).

Una menzione speciale va a Bowl! di Genova che si è guadagnato il premio di Miglior pokeria, e per il terzo anno consecutivo l’ambitissimo riconoscimento di Miglior Ristorante d’Italia. Tra i migliori partner della città ligure, la forza di Bowl! risiede nell’altissima qualità e personalizzazione del prodotto, realizzato con ingredienti freschi e genuini, che negli anni sono stati in grado di conquistare e fidelizzare i clienti genovesi.

Ogni ristorante premiato ha ottenuto più visibilità in piattaforma, insieme a codici sconto da concedere ai clienti come segno di gratitudine per il loro sostegno, e una targa e relative vetrofanie da esporre nel proprio locale a testimonianza del fatto di essere tra i migliori ristoranti su Just Eat Italia.

Inoltre, considerando l’impatto che oggi la sostenibilità ambientale svolge nelle scelte dei consumatori, Just Eat insieme al partner My Emissions offrirà una reportistica personalizzata del menù del ristorante per capirne l’impatto ambientale.